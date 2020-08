Fiorentina, che disastro al “Franchi”. Stabilito un altro record casalingo negativo

Sembrava impossibile fare meno dei 24 punti casalinghi, raccolti durante le 19 gare disputate al “Franchi” nel campionato 2018-19, eppure, durante il campionato appena concluso, la squadra viola è riuscita a peggiorare il proprio primato negativo assoluto (23 punti) per quello che riguarda il rendimento casalingo nei campionati di Serie A a 20 squadre.

Anche i gol segnati al “Franchi” nel corso di questo campionato, solo 22, rappresentano, purtroppo, il minimo storico gigliato nei tornei di Serie A a 20 squadre.

Rispetto alla stagione precedente i viola, in casa, hanno pareggiato una gara in meno (8 anziché 9) ed hanno perso una partita in più (6 anziché 5). Invariato il numero dei successi: solo 5.

Da evidenziare come, da quasi 50 anni, la Fiorentina non vincesse solo 10 partite in casa nel corso di 2 campionati consecutivi. L’ultima volta risaliva alla stagione 1971-72, quando la squadra di Liedholm ottenne 9 vittorie, dopo che, nell’anno precedente, i gigliati erano riusciti a conquistare i 2 punti al Comunale solo in un’occasione.

Decisamente preoccupante è, più in generale, il trend negativo intrapreso dalla Fiorentina negli ultimi 5 anni per quello che concerne sia i punti che le vittorie casalinghe: dal 2016, anno in cui i viola ottennero 38 punti ed 11 successi al “Franchi”, siamo passati, in progressione, ai 38 punti e 10 vittorie l’anno successivo, ai 29 punti e 8 vittorie nel 2018, ai 24 punti e 5 vittorie nel 2019, fino ai 23 punti e 5 successi quest’anno.

