2018/2019 e 2019/2020 a confronto, avversario per avversario. Ma la vera differenza…

E’ bastata una gara sottotono a riaprire il dibattito sulla gestione Montella ed il valore della nuova Fiorentina 2019/2020. La differenza con le ultime stagioni, più che nei punti, è nella rinnovata speranza di poter vedere in tempi ragionevoli una squadra di nuovo competitiva ad alti livelli. Ma se proprio si vuole misurare la febbre alla crescita del gruppo viola, confrontiamo i risultati conseguiti l’anno scorso con quelli attuali. Avversario per avversario (fanno eccezione Brescia e Empoli, rispettivamente prima in Serie B e terzultima in Serie A alla fine dell’ultima stagione). In 11 gare, tra cui figurano le due vittorie in casa del Milan e gli scontri casalinghi contro Juventus, Napoli e Lazio (il primo risultato è relativo al 2018/2019, il secondo al 2019/2020), la differenza a favore di Ribery & co. è di 5 punti. In generale, comunque, ricordiamo che anche lo scorso torneo la Fiorentina guidata da Pioli conquistò 16 punti nelle prime 11 gare [CLICCA].

Fiorentina-Napoli 0-0 || 3-4

Genoa-Fiorentina 0-0 || 2-1

Fiorentina-Juventus 0-3 || 0-0

Atalanta-Fiorentina 3-1 || 2-2

Fiorentina-Sampdoria 3-3 || 2-1

Milan-Fiorentina 0-1 || 1-3

Fiorentina-Udinese 1-0 || 1-0

Brescia-Fiorentina 1-0 (Empoli-Fiorentina) || 0-0

Fiorentina-Lazio 1-1 || 1-2

Sassuolo-Fiorentina 3-3 || 1-2

Fiorentina-Parma 0-1 || 1-1

TOTALE: 11 pt. || 16 pt.