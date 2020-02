Esiste già un precedente per la Fiorentina contro l’Udinese a “porte chiuse”

La Fiorentina, in base alle misure d’emergenza prese per limitare il diffondersi del Coronavirus, potrebbe giocare la prossima gara di campionato ad Udine a “porte chiuse”. Non sarebbe la prima volta che le due squadre si affrontano in uno stadio deserto. Il precedente risale all’11 febbraio 2007, quando i viola di Prandelli, nonostante l’assenza contemporanea del temutissimo tandem d’attacco Toni-Mutu, regolarono senza problemi la squadra friulana grazie ai gol di Reginaldo e Pazzini, entrambi realizzati nella prima parte della gara.

I tifosi viola decisero, ugualmente, di sostenere la squadra raggruppandosi nello spazio antistante la Curva Fiesole.

La decisione di fare disputare alcune gare di quella giornata di campionato a “porte chiuse” venne presa in seguito alla morte dell’ispettore capo di Polizia Filippo Raciti avvenuta nei tafferugli del dopo gara Catania-Palermo.

In quel turno venne stabilito di non fare accedere allo stadio gli spettatori di Atalanta-Lazio, Chievo-Inter, Fiorentina-Udinese, Milan-Livorno e Messina-Catania, mentre vennero regolarmente aperti gli spalti per Cagliari-Siena, Palermo-Empoli, Roma-Parma, Sampdoria-Ascoli, e Torino-Reggina.



