Potrebbe trattarsi anche di una coincidenza, ma da quando il "Franchi" nell'estate 2025 si è trasformato in un vero e proprio cantiere, il rendimento casalingo della Fiorentina è completamente crollato. Nelle 31 partite casalinghe ufficiali disputate nelle ultime due stagioni, infatti, la squadra viola ha conquistato solo 10 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte, passando dal 57% di successi ottenuti nelle 56 partite ufficiali disputate nelle due annate precedenti all'attuale 32%. Da evidenziare anche il pessimo dato sulle sconfitte, passato dal 13% sul totale nel biennio precedente al 36% attuale.Il confronto peggiora ulteriormente se consideriamo solo le gare di Serie A, visto che la squadra viola è passata dai 22 successi su 38 partite giocate nel biennio 2023-25, alle sole 4 vittorie ottenute nell'ultimo biennio, in cui le sconfitte totali (8 in 22 gare) hanno già superato il totale delle due annate precedenti (7 su 38).

Anche confrontando il rendimento esterno con quello interno, la differenza di rendimento si evidenzia ulteriormente. Nelle 28 partite giocate lontano da Firenze, infatti, si registrano 11 successi, 5 pareggi e 12 sconfitte. In questo caso dobbiamo evidenziare come, nelle ultime due stagioni, la Fiorentina abbia vinto, in proporzione, più gare esterne (11, che corrispondono al 39% sul totale) rispetto a quelle casalinghe (10, ossia il 32%) ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA