Curiosità: Pinzi non immagina la gara a porte chiuse, eppure… lui giocò un Fiorentina-Udinese senza pubblico

L’ex giocatore e collaboratore tecnico dell’Udinese Giampiero Pinzi nelle scorse ore ha detto: “Non riesco a immaginare l’ipotesi di giocare una partita senza tifosi il calcio è passione e sono loro i primi a portarla negli stadi. La situazione è al limite, sarebbe opportuno fare più chiarezza e trovare una soluzione alternativa alle porte chiuse”.

Decisamente curioso rilevare come lo stesso Pinzi, che “non riesce ad immaginare l’ipotesi di una partita senza tifosi” disputò, da giocatore, proprio un Fiorentina-Udinese 2-0 nel 2007 giocato al “Franchi” a “porte chiuse” in seguito alla morte dell’ispettore capo di Polizia Filippo Raciti avvenuta in occasione di Catania-Palermo.