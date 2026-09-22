Domenica si è rivisto il portiere che abbiamo conosciuto nella prima stagione viola
VIDEO - De Gea: "Devo far capire cos'è la Fiorentina. Kean? Chi non vuole rimanere vada"
David De Gea è giunto alla terza stagione con la Fiorentina. Arrivato dopo un anno di pausa agonistica grazie ad una felice scelta di Daniele Pradè, il portiere spagnolo giocò una stagione alla grande sfoderando parate clamorose aiutanti la Fiorentina, insieme ai gol di Moise Kean a giornate in Europa. La scorsa stagione ha accusato una flessione nella prima parte di stagione come del resto tutta la squadra, per riprendersi nel finale di stagione. Qui la nostra pagina dedicata a lui.
Il presenteArriviamo alla presente annata 2026/27 e vediamo, con l'aiuto di Sofascore, il suo rendimento calcolando i gol evitati partita per partita. Il segno negativo sta a significare che ha subito più reti del previsto, il contrario invece se il segno è positivo. Dopo 3 partite in negativo finalmente De Gea è tornato sui suoi livelli risultando fra i migliori in campo con un ottimo +1,54.
|Roma-Fiorentina 4-0
|-1
|Fiorentina-Frosinone 0-3
|-1,06
|Fiorentina-Torino 1-2
|- 0.50
|Venezia- Fiorentina 2-4
|-1,15
|Fiorentina-Napoli 1-1
|+1,54
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