Oggi l’inno della Fiorentina compie 91 anni!

Il celebre inno, scritto dal giovane Enzo Marcacci e tutt'oggi cantato durante le gare interne della Fiorentina, venne intonato per la prima volta il 22 novembre 1931 in occasione di Fiorentina-Roma 3-1
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Oggi, 22 novembre 2026, l'inno della Fiorentina compie 95 anni. Trattasi di uno dei più vecchi inni della storia del calcio mondiale, forse il più vecchio in assoluto, tutt'ora usato ufficialmente. La prima volta che venne intonato dai tifosi viola risale al 22 novembre 1931 in occasione della gara Fiorentina-Roma 3-1. Autore del testo fu il giovanissimo Enzo Marcacci [nella foto] (appena dodicenne quando scrisse le parole), mentre la musica venne composta dal Maestro Marco Vinicio.
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