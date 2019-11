Arriva il Lecce, unica squadra sempre perforata in Serie A. Fiorentina con la porta “aperta” da 5 gare

Il Lecce è l’unica squadra di questo campionato a non avere mai terminato un incontro senza subire alcun gol [CLICCA]. Non è un caso, quindi, che la difesa salentina sia anche la più perforata del torneo, insieme a quella del Genoa, con ben 27 reti al passivo, che producono, di conseguenza, una media di almeno 2 gol subiti a partita. La Fiorentina, che può vantare 3 “clean sheet” stagionali [CLICCA], non riesce a mantenere inviolata la propria porta da 5 gare.

