18 gare consecutive senza vittorie in Serie A, è il nuovo record negativo della storia della Fiorentina

Nel giorno in cui la maglia viola ha compiuto 90 anni, la Fiorentina ha stabilito il record assoluto di gare consecutive in Serie A senza vittorie della storia gigliata. La data dell’ultima vittoria della Fiorentina in campionato, 17 febbraio 2019 a Ferrara, si è oramai cristallizzata nella memoria dei tifosi viola. Da quel successo la Fiorentina ha conseguito 8 pareggi e 10 sconfitte, per un totale di 18 partite consecutive senza vittorie (a “cavallo”, ovviamente delle due stagioni), una in più rispetto alla squadra viola che disputò il campionato 1970-71, stagione in cui Pugliese sostituì sulla panchina viola Pesaola al termine del girone d’andata. In quell’annata, in cui la Fiorentina evitò la Serie B solo grazie alla miglior differenza reti, il bilancio delle 17 gare consecutive senza vittorie era composto da 13 pareggi e 4 sconfitte.