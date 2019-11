16 punti nelle prime 13 gare, come nelle stagioni in cui la Fiorentina si è salvata nelle ultime giornate

La Fiorentina ha totalizzato 16 punti nelle prime 13 giornate dell’attuale campionato di Serie A, cioé 2 punti in meno rispetto i primi 13 turni dello scorso torneo. Considerando i campionati di Serie A a 20 squadre con 3 punti a vittoria, cioè dal 2004-05, possiamo notare come, solo in un caso la Fiorentina abbia avuto meno punti rispetto a quella attuale dopo aver giocato lo stesso numero di partite (2010-11 con 15 punti).

Le altre annate, invece, in cui la squadra viola aveva racimolato solo 16 punti nelle prime 13 gare sono quelle in cui la Fiorentina ha conquistato la salvezza in extremis: 2004-05 (all’ultimo turno) e 2011-12 (al penultimo turno).

Per la Fiorentina si conferma “maledetto” questo 2019, in cui i viola hanno conquistato, in media, meno di un punto a gara in Serie A [CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA DELL’ANNO SOLARE]