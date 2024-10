Vincere? No, stravincere: l’obiettivo della Fiorentina contro il San Gallo

La Fiorentina si presenta in Svizzera con l’obiettivo chiaro di vincere, possibilmente con un ampio margine, nella seconda giornata di Conference League contro il San Gallo. Nonostante il San Gallo sia un club storico, appartenente ai "Club dei pionieri" riconosciuti dalla FIFA, sta attraversando un periodo difficile, come dimostra la pesante sconfitta per 6-2 contro il Cercle Brugge nella prima partita del girone. Tuttavia, l'allenatore Raffaele Palladino ha sottolineato che la squadra viola non sottovaluterà l'avversario e affronterà la partita con serietà.