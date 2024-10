Palladino: “Ikonè? Deve fare quello che chiedo. Certe cose devono rimanere tra di noi”

I segreti di questa nuova Fiorentina: "Io non ascolto nulla, non leggo nulla, ho questa forza di concentrarmi sul lavoro. So come funziona, so che quando non arrivano i risultati ci possono essere delle critiche. Insieme ai ragazzi abbiamo un grande equlibrio, si passa da un estremo ad un altro troppo facilmente. Abbiamo perso una sola partita, contro l'Atalanta. Era solo una questione di tempo, la squadra cresce, lo vedo. Dobbiamo continuare a lavorare, non ci sono segreti, difesa a 3, difesa a 4. Semplicemente c'è la conoscenza tra i ragazzi"

Il sostituto di Gudmundsson: "In quella posizione possono giocare tanti giocatori. Ci possono giocare Beltran, Kouamè, Bove, Adli e ovviamente Gud. Ho la fortuna di avere giocatori intelligenti, poi in base all'avversario troveremo la soluzione giusta per mettere in difficoltà tutti. Credo che dal primo di settembre ho visto i progressi di ogni giocatore. Amo tutti i ragazzi, vedo una crescita quotidiana. Non è vero che alcuni non hanno sfruttato l'occasione contro il New Saints, la squadra non stava girando. L'importante è l'atteggiamento. Ikonè se non dribbla mi arrabbio, deve fare tutto ciò che chiedo alle nostre ali. Deve giocare come fa in allenamento"

I miglioramenti: "L'equilibrio serve a tutti. Piano piano siamo arrivati a trovare un equlibrio, abbiamo modificato qualcosina. Attacchiamo con più uomini e difendiamo meglio, non sempre a uomo ma anche difendendo gli spazi. Ricordiamo bene l'Europeo (ride n.d.r). Abbiamo studiato bene attraverso i video il San Gallo. Conosco bene la Svizzera, ho vissuto la mia infanzia qua, conosco bene il loro spirito. Domani sarà una partita complessa ma daremo il massimo. Tutte le coppe sono importanti per noi"

Gli obiettivi: "Dodò si è beccato una multa per la foto della lavagnetta (ride n.d.r). I ragazzi sono grandi professionisti, bisogna andare sempre in campo per vincere. Mettere dei piccoli obiettivi e stimolarli fa bene, a me da giocatore piaceva e l'ho riportate qui. Queste cose devono rimanere all'interno, Dodò lo sa e abbiamo chiarito. Se raggiungeremo gli obiettivi ve lo dirò"