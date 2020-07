Verso Firenze il Bologna perde i pezzi: altri due assenti per Miha

La voce assenze è sempre più piena in questo convulso finale di Serie A. Anche il Bologna non è da meno e in vista della trasferta del Franchi iscrive altri due nomi alla lista degli indisponibili: lo squalificato Palacio e Krejci, vittima di un problema muscolare. Come si legge sul Corriere di Bologna, Mihajlovic avrà così gli uomini contati soprattutto in difesa con i soli quattro rimasti Mbaye, Danilo, Denswil e Dijks oltre ai giovani Corbo e Bonini. Tomyiasu è tornato in Giappone per curarsi, ma all’orizzonte c’è già una prossima stagione da programmare, in ponte da metà settembre in poi.