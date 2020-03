Ricordate Hagi? Potrebbe tornare in Italia: il figlio d’arte seguito dalla Capitale

Ricordate Ianis Hagi? Il figlio del famoso Gheorghe è transitato da Firenze con fortune alterne ormai quattro anni fa, quando nel 2016 era ancora giovanissimo. Oggi, all’età di 21 anni, milita nei Rangers di Glasgow in prestito dal Genk, formazione belga con la quale ha messo insieme anche diversi minuti in Champions. Il giovane figlio d’arte, come si legge anche questa mattina sul Corriere Dello Sport, sarebbe entrato nelle mire della Lazio e del DS Tare, da sempre grande scopritore di talenti in giro per il mondo. Le indiscrezioni sono rimbalzate dalla Romania ed è ovviamente presto per parlare di mercato estivo per i biancocelesti, ancora in corsa e concentrati anima e corpo sullo scudetto. Ma le voci di un possibile interesse della squadra di Inzaghi ci sono.