Repubblica: “Kean in arrivo. La stima di Palladino è totale”

La trattativa vicina alla conclusione: 12 milioni alla Juventus Le operazioni in attacco non finiscono qui: Nzola in partenza

"Su una cifra intorno ai 12 milioni di euro può arrivare la fumata bianca. I bianconeri ne vorrebbero 15 ma si continua a trattare e ieri sono andati in scena ulteriori contatti tra la dirigenza viola e l’entourage del giocatore che, da parte sua, ha dato l’ok per il trasferimento sulla base di un contratto che potrebbe essere lungo e vicino ai 2 milioni a stagione. Già a gennaio Kean era finito nel mirino dei viola. La stima di Palladino è totale, così come la convinzione che la Fiorentina non voglia fermarsi a Kean per completare il suo attacco. Salutato Belotti, tornato alla Roma per poi dirigersi verso Como, la sensazione è che anche Nzola sia in uscita coi viola che puntano a monetizzare per quanto possibile. Dunque Kean andrebbe accompagnato da un altro acquisto per il quale è possibile che i tempi possano farsi più lunghi".