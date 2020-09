E’ arrivata l’ufficialità del tanto atteso riscatto di Ante Rebic da parte del Milan, e la Fiorentina era pronta a scoprire la cifra della quale le sarebbe spettato il 50%, ma Eintracht e rossoneri, di comune accordo, hanno deciso di non divulgare le cifre. La Gazzetta dello Sport parla di due possibili soluzioni: una, quella che rimbalza dalla Germania, parla di 9 milioni per Silva e una cifra vicina allo zero (ma con molti bonus) per Rebic; un’altra di due tranches da 9 milioni per entrambi i giocatori. In quest’ultimo caso la Fiorentina incasserebbe poco meno di 10 milioni.

