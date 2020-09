“Milenkovic? No, semmai vi diamo Chiesa”. La trattativa col Milan prosegue

Il Milan ha chiesto Milenkovic, la Fiorentina ha proposto Chiesa. Così apre La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che sottolinea la volontà della società di Rocco Commisso di tenere Milenkovic anche a costo di farlo andare in scadenza. Il Milan ci prova fino in fondo, anche con i soldi della possibile cessione di Paquetà all’Olympique Lione. Per ora nulla di fatto, ma il canale resta aperto. Anche perché c’è in ballo il discorso-Chiesa. L’esterno costa troppo per gli standard rossoneri, ma le valutazioni dalle parti di Viale Fanti si stanno abbassando via via, dato che una convivenza forzata sarebbe da evitare. L’asta che si stava scatenando in passato è un ricordo, ma le possibilità non mancano e la decisione, nell’anno che porta all’Europeo, deve essere quella giusta. Le valutazioni potrebbero scendere a 40 milioni per Chiesa e 25 per Milenkovic, ma al Milan apprezzano molto la parola “prestito”. Ramadani è al lavoro…

