Probabile formazione: la spunta Bonaventura. Caceres tallonato, occhio a Lirola e Venuti

Mister Prandelli sembra orientato alla conferma del 4-4-1-1 visto nelle ultime uscite. Davanti a Dragowski, via libera alla coppia Milenkovic-Pezzella, con Caceres (tallonato da Lirola, che Repubblica dà titolare) a destra e Biraghi a sinistra. Nessun dubbio o quasi a centrocampo e in attacco: Callejon e Bonaventura sugli esterni – Castrovilli parte dalla panchina – ai fianchi di Pulgar e Amrabat, Ribery a supporto di Vlahovic in attacco. Interessante la soluzione prospettata da La Nazione: fuori Callejon e Caceres, a destra giocherebbero Lirola alto e Venuti basso.

La probabile formazione: Dragowski; Caceres/Lirola/Venuti, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Callejon/Lirola, Amrabat, Pulgar, Bonaventura; Ribery; Vlahovic.

L’ambiente, la classifica e quel sinistro avvertimento di Prandelli. Valga anche per la squadra