Uno per tutti e tutti per uno, ma con una specifica non trascurabile: il nostro percorso sarà lo stesso, nel bene come nel male. Sembrerebbe il tappeto vocale di un matrimonio (e a giudicare dal legame che rende Firenze tutt’uno con la Fiorentina, il paragone potrebbe anche reggere) ma stavolta il campo di applicazione è assai diverso. Il Prandelli pensiero espresso oggi in sala stampa, se contestualizzato, va ben oltre il rito liturgico e arriva a sfiorare il peggior incubo di ogni tifoso viola. Il messaggio rivolto all’ambiente, nervoso come poche altre volte è successo negli ultimi 15 anni, è forte e chiaro: “Siamo sotto attacco, ma fa parte del nostro lavoro, così come capire come uscirne. Dobbiamo essere uniti, se si scende di categoria lo si fa tutti”.

Il riferimento del mister va principalmente alle frizioni che hanno avvelenato le ultime settimane. Da una parte la Fiorentina e una frangia del tifo viola, dall’altra il mondo della stampa. Ma considerando classifica e prestazioni, forse vale la pena allargare la platea dei destinatari alla squadra. Il dejavu ci riporta alla primavera/estate ’93 e alla B imposta dalla proprietà viola a tutti i big di quel gruppo. Altro calcio, situazioni diverse, ma soprattutto scenari che al momento (per fortuna) restano “solo” degli spauracchi per la Fiorentina di oggi. Al momento, appunto. Perché senza un cambio deciso di rotta la situazione potrebbe ulteriormente complicarsi. Il monito valga per tutti, ma veramente tutti. Nessuno si senta esente dagli effetti dei risultati. Giocatori compresi.