Pirlo pronto a tutto per avere Chiesa: oltre all’offerta anche il… posto fisso

Questa mattina su Tuttosport si torna a parlare del futuro di Federico Chiesa, che potrebbe essere tinto di bianconero. Ora oltre a un’offerta in grado di allettare nuovamente il ragazzo e il padre Enrico può esserci anche il… posto fisso. Eh sì, perché una delle possibili alternative sulla fascia per la Juventus come Douglas Costa potrebbe prendere la via della Premier. E allora ci sarebbe un posto libero mica male sulla corsia. Ma ci sono molte variabili da tenere in considerazione, non da poco: intanto la cessione del brasiliano, ancora non definita, ma anche il fatto che la Fiorentina potrebbe monetizzare in modo importante una vendita così avendo un tesoretto da reinvestire. Ultima, ma non ultima, la questione contratto: la scadenza datata 2022 potrebbe dimostrarsi una spada di Damocle che – in caso di mancato rinnovo – non lascerebbe molti margini di guadagno.

Che fare? Il quotidiano torinese aggiunge ulteriori dettagli: Chiesa è il preferito di Andrea Pirlo, nuovo tecnico bianconero, alla ricerca di un profilo come il suo per la fascia destra. Le alternative ci sono, ma non convincono del tutto. L’interesse juventino, dunque, è tutt’altro che sopito…