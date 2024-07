Palladino e l’intenso lavoro atletico. Ma il centrocampo preoccupa

Keep calm. Potremmo dirla così, all’inglese, perché di pancia la valutazione non potrebbe che essere caratterizzata da pessimismo e preoccupazione. Ma questo è calcio di luglio e, si sa, di questi tempi è giusto usare grandissima cautela. Nel bene, e nel male. E così veniamo alla Fiorentina e alle indicazioni arrivate dalle prime due amichevoli inglesi. Un pareggio 1-1 col Bolton venerdì e, ieri, una sconfitta 2-1 col Preston. Formazione di terza serie la prima, di Champioship (serie B) la seconda. Due risultati non esattamente esaltanti ma, soprattutto, due prestazioni che certo non hanno riempito gli occhi. E qua vale la pena sottolineare come tutti abbiano notato il carico che Raffaele Palladino sta mettendo nelle gambe dei suoi.