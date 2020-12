La probabile formazione: confermati Vlahovic-Ribery, ballottaggio a centrocampo

Cesare Prandelli non stravolgerà la Fiorentina, il match di Torino contro la Juventus è alle porte ed il tecnico cerca sicurezze. Per questo motivo, con ogni probabilità, la formazione gigliata sarà molto simile a quella delle ultime uscite contro Sassuolo e Verona. Nonostante gli impegni ravvicinati la ricerca della continuità è un obbligo, il tecnico di Orzinuovi schiererà nuovamente il 3-5-2. L’attacco sarà affidato al tandem Vlahovic-Ribery, a loro supporto Venuti a destra e Biraghi a sinistra. A centrocampo invece qualche dubbio in più, Bonaventura e Pulgar si giocano fino all’ultimo la maglia da titolare. Accanto a loro non dovrebbero rischiare un ritrovato Amrabat ed un Castrovilli che invece ha reso al di sotto delle aspettative fin qui. Dietro solita difesa a tre con Pezzella, Milenkovic e Caceres chiamati a limitare Ronaldo & company. Tra i pali il polacco Dragowski.

“Con la Juve partita da ultima spiaggia per la Fiorentina. Chiesa ha fatto bene ad andarsene”