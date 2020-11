Iachini cambia modulo: il 4-2-3-1 in attesa di Prandelli

Per la prima (e forse ultima) volta da quando siede sulla panchina viola, Beppe Iachini cambierà volto alla Fiorentina. Il tecnico a Parma ridisegnerà la squadra in base alle assenze, ma soprattutto alle caratteristiche di chi ha a disposizione: e tatticamente – scrive La Nazione – sarà un cambio sostanziale, visto che i viola vanno verso uno schema di gioco molto vicino al 4-2-3-1. La rivoluzione parte dalla mediana, dove l’allenatore ha provato Amrabat e il rientrante Pulgar, lasciando la porzione alta a Castrovilli che agirà a sostegno del centravanti, con Callejon e Ribery ai lati. Una rinuncia al più collaudato 3-5-2 dunque, ma – si chiede il quotidiano – dettato da cosa?

Prandelli

Ovviamente sul piano del gioco Iachini dovrà dimstrare di puntare ad un netto salto di qualità, ma sa che la sua chance viola sta per esaurirsi. E in caso di ribaltone la possibilità di vedere Cesare Prandelli fino a giugno è concreta. Dopodiché avrà un’opzione sull’anno successivo e possibile inserimento nei quadri tecnici. Perché una vittoria a Iachini potrebbe non bastare.