Ha ritrovato il passo dei tempi migliori, quando i sette assist della passata stagione avevano proiettato Pol Lirola nel giro della nazionale spagnola Under 21 che di lì a poco sarebbe diventata campione d’Europa. Oggi che l’esterno destro sembra rinato – scrive il Corriere Fiorentino – anche i tifosi hanno scoperto le sue doti di velocista unite alla tecnica tipicamente spagnola, tornando ad ammirare un pendolino della fascia che a Firenze mancava da tempo. Il peggio adesso sembra essere alle spalle, la bella prestazione di Genova arriva dopo una serie positiva, avviata dalla prima dell’anno a Bologna e culminata con il gol sotto la Curva Fiesole, in Coppa Italia, che aveva consentito alla Fiorentina di battere l’Atalanta in extremis. Un po’ di numeri: contro laa Sampdoria ridotta in dieci dall’espulsione Lirola ha approfittato degli spazi risultando secondo negli sprint in velocità dietro solo a Dalbert, tenendo picchi di velocità superiore ai 30 Km/ h, ma restando tra i più precisi con 44 passaggi riusciti su 67 palle giocate. Da lui Iachini e la Fiorentina si aspettavano proprio questo, una spinta costante da miscelare alla giusta attenzione da mantenere in fase difensiva. Anche sotto questo aspetto la gara di Marassi ha confermato i progressi degli ultimi tempi restituendo alla Fiorentina un elemento che può cambiare volto al girone di ritorno.