Due mesi senza Ribery, ecco le gare che salterà. Tanti match durissimi senza il francese

Altro che Inter, altro che Roma. Il Corriere Fiorentino ipotizza il rientro di Franck Ribery per la sfida del 9 febbraio contro l’Atalanta in campionato. Per rivedere in campo il francese infatti serviranno dalle sei alle otto settimane, motivo per cui le gare che salterà sono tante e decisamente importanti. Ipotizzando il rientro per la sfida di campionato contro i nerazzurri bergamaschi, oltre alle ultime due sfide del 2019 l’ex Bayern Monaco salterà sicuramente Bologna, Spal, Atalanta (Coppa Italia) Napoli, Genoa e Juventus.