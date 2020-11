Donadel nello staff di Prandelli: il suggerimento è arrivato dalla dirigenza

Marco Donadel farà parte dello staff tecnico di Cesare Prandelli. La Nazione si concentra proprio sull’ex centrocampista viola. I due si erano già incrociati a Parma nella stagione 2003-04, un periodo nel quale tra il mister e il giocatore è nato un rapporto di stima reciproca che da poco si è tramutato anche in lavoro.

Un suggerimento, quello del suo ingresso, arrivato in realtà dalla dirigenza ma che Prandelli ha subito avallato, in virtù dell’ottimo lavoro svolto dall’ex numero 4 nelle ultime annate all’interno del settore giovanile: tornato alla Fiorentina nel 2018 dopo l’esperienza al Montreal Impact, Donadel ha rivestito da prima il ruolo di coordinatore del vivaio per poi essere promosso nel 2019 alla guida della formazione Under-16, dove ha preso sotto la sua ala protettiva Lorenzo Chiesa, fratello di Federico. Un’avventura più che proficua per Marco che dopo un’ottima prima parte di stagione (congelata al secondo posto dal Covid) quest’anno era stato premiato con la panchina degli Under-17, dove prima dell’ennesimo stop era riuscito a guadagnare la vetta della classifica.

Anche il Corriere Fiorentino si concentra su Marco Donadel: