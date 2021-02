Difesa, attacco e centrocampo: i dubbi di Prandelli per domani. Ecco i ballottaggi

Spazio alla probabile formazione viola sulle pagine sportive de La Nazione. Secondo quanto riporta il quotidiano, si sono sostanzialmente esaurite le chances che Franck Ribery possa essere della partita domani contro lo Spezia. I medici, per adesso, consigliano al giocatore di continuare un percorso personalizzato, ma a quanto il rientro? Ribery ha messo nel mirino la sfida di Udine, l’ultima del mese di febbraio. Al suo posto, in coppia con Vlahovic, si dovrebbe rivedere Kouamé, la cui prova a Genova ha dato buone sensazioni a Prandelli. Più indietro Eysseric, che in questo momento nelle gerarchie parte alla pari con Kokorin (probabile che il russo giochi uno spezzone di gara domani).

Il secondo dubbio di formazione che Prandelli si trascinerà fino alla rifinitura è legato al centrocampo: a chi affidare le chiavi della regia? Amrabat torna dalla squalifica e partirà certamente titolare ma la prova a Marassi di Pulgar ha destato discrete impressioni nello staff. L’ex Verona ad oggi resta in netto vantaggio per recitare il ruolo di play ma non è escluso che alla fine l’allenatore possa pure decidere di far coesistere i due giocatori, col cileno nella mattonella di mezzala. Chiusura con la difesa: Milenkovic e Pezzella sono intoccabili, mentre anche per domani si riproporrà il ballottaggio sulla zolla di sinistra tra Martinez Quarta e Igor.