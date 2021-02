Rinnovo Vlahovic, gli agenti temporeggiano. Spunta l’ipotesi clausola rescissoria

La Fiorentina – si legge su La Gazzetta dello Sport – offrirà prima della fine del campionato a Dusan Vlahovic l’allungamento per altre due stagioni a 1,5 milioni, raddoppiando, quasi, l’attuale stipendio. Il giocatore vuole restare in maglia viola. I suoi manager, invece, temporeggiano. La sensazione, però, è che alla fine un accordo verrà trovato. Almeno per l’allungamento di dodici mesi. Potrebbe anche essere inserita nel nuovo accordo una clausola rescissoria. Ma c’è un piano viola per tutti gli altri rinnovi.