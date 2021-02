Grinta e l’incoronamento di Passarella: la Fiorentina si gode la crescita di Martinez Quarta

Le prestazioni di Martinez Quarta non sono certamente passate inosservate. Il difensore arrivato dal River Plate ha sfruttato i primi mesi italiani per adattarsi alla nuova vita e per prendere le misure al campionato italiano. Nelle ultime settimane la tacca del minutaggio ha iniziato a lievitare e le prestazioni dell’argentino hanno ripagato la fiducia riposta in lui da mister Prandelli. Grinta, coraggio, interdizione e uscita palla al piede oltre ad una visione di gioco non banale per un difensore, le caratteristiche abbinate da Martinez Quarta sono il cocktail di un centrale difensivo moderno. E non solo, Quarta sembra poter essere anche un ottimo schermo difensivo, non è utopia pensarlo come un centrocampista di contenimento. E adesso le parole pronunciate da Daniel Passarella, uno che sia di Argentina che di Fiorentina se ne intende, non possono che sembrare ben calibrate e magari profetiche. “Martinez Quarta sarà titolare nell’Argentina al prossimo mondiale”. Ben venga, per lui e per la Fiorentina, che adesso ha tempo fino al Mondiale in Qatar per gustarsi da vicino la crescita di Quarta.