Pruzzo: “Questa squadra è nata male. Kouamé è sempre in terra, sono deluso”

Roberto Pruzzo, storico bomber della Roma con un passato anche a Firenze, ha parlato come ospite a Zona Mista su RTV38 del momento della Fiorentina, non risparmiando critiche alla squadra gigliata dopo la sconfitta con la Samp.

Prandelli era partito con la difesa a 4. Quando ha visto che questa squadra non gli dava garanzie sul piano tattico è tornato a come giocava Iachini. Questa squadra mi sembra evidente che sia nata male. Ma come ti viene in mente, dopo aver valutato che il modulo più efficace fosse quello dei precedenti allenatori, di definire uno schema che addirittura schiera alcuni giocatori fuori ruolo? Ti ritrovi con 5 difensori e con un solo vero attaccante, io sono molto deluso da Kouamé, non so quello che voglia fare, sono più le volte che casca per terra che altro. Vlahovic gioca per conto suo, è nella sua indole. Serve una squadra che giochi in un certo modo, altrimenti ognuno gioca per gli affari suoi.