“La sconfitta non è giusta”. Titola così alle pagine viola l’edizione di Stadio in edicola oggi, rimarcando la severità di una sconfitta che la squadra di Prandelli non avrebbe meritato per quanto visto sul campo. La Fiorentina avrebbe meritato di più, quanto meno il pareggio, si legge nell’articolo. Ha concluso il doppio della Samp (16 tiri a 8), ha colpito un palo e soprattutto nella ripresa ha creato buone e ottime occasioni per segnare. Ma il risultato è stato deciso dalla scaltrezza, dalla concretezza e anche dalla ricchezza dell’organico della Samp.

