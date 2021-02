C’è il vero Pulgar, la Fiorentina ritrova il regista. Un escluso di lusso per fare spazio al cileno?

Dopo la partita con la Samp i viola non hanno ulteriori punti in classifica – sottolinea La Gazzetta dello Sport – ma un giocatore in più probabilmente sì. Erick Pulgar è tornato e per Prandelli è un’ottima notizia. Non era assente fisicamente, considerato che il cileno è stato sostanzialmente quasi sempre a disposizione. Ma proprio il motivo che ha portato a tre gare si assenza (il Covid) ha minato in modo pesante la sua stagione. Perso tra una condizione difficile da ritrovare e anche, citando le parole di Prandelli, un po’ di tristezza dovuta all’isolamento che la malattia ti impone con la famiglia lontana. Anche la concorrenza a centrocampo ha inciso sul poco utilizzo, del resto Amrabat, Castrovilli e Bonaventura sono colonne là in mezzo.

Prima della gara con la Samp, Pulgar nel 2021 era stato scelto da Prandelli solo una volta come titolare su sette partite (con il Cagliari). Considerando tutta la stagione, non calciando i rigori, è peraltro ancora fermo in classifica marcatori (lo scorso anno segnò 7 gol). “Pulgar è tornato Pulgar” disse Prandelli prima della sfida di Genova. Verissimo. Partita di sostanza impreziosita dalla punizione che ha portato al gol di Vlahovic. Tanto da candidarsi malgrado il rientro di Amrabat per una maglia da titolare con lo Spezia, magari al poso di un Castrovilli non al top della forma.