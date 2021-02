Leader cercasi: chiamata urgente per Castrovilli, la maglia n°10 impone anche questo

All’interno delle pagine sportive de La Nazione ci si concentra sulla stagione di Gaetano Castrovilli. Al suo secondo anno in viola, il n°10 sta attraversando un periodo di flessione che la situazione attuale della Fiorentina ha inevitabilmente accentuato. Un riassunto dei suoi numeri stagionali rende chiaro di cosa stiamo parlando: sono ben 17 i turni in cui Castrovilli non colleziona bonus “da fantacalcio”. E Prandelli avrebbe bisogno come l’ossigeno del miglior numero 10 per dare anche una risposta all’anemia offensiva della Fiorentina.

Tante le spiegazioni: certamente gli avversari che iniziano a prendere le misure e a preparare le partite anche per ingabbiare il talento avversario. E le cure particolari di cui è stato vittima Castrovilli lo hanno messo in difficoltà e lui non è riuscito fino in fondo a sfuggire alla severa marcatura degli avversari. Le difficoltà accusate dalla Fiorentina non lo hanno aiutato, ma gli uomini di maggior talento devono anche prendere per mano la squadra. Quando hai il 10 e la maglia viola, tutti si aspettano che diventi leader anche nello spogliatoio, ma soprattutto in mezzo al campo. Castrovilli ha qualità per prendersi tutte queste responsabilità sulle spalle e assolvere al suo compito con profitto.