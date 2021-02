Fiorentina, con Jack hai il tuo valore aggiunto: Bonaventura si è preso i viola

I numeri non mentono mai e quelli di Jack Bonaventura raccontano qualcosa di importante per la Fiorentina in ripresa. Ne parla questa mattina il Corriere Dello Sport, che sottolinea come un gol e un assist siano stati fondamentali nei quattro punti conquistati dalla squadra di Prandelli. I viola hanno allontanato in toto la zona calda – anche se sono ancora lontani dalla forma migliore – ma lui ha dato il giusto contributo. Bonaventura ci ha comunque messo tanto per ingranare, colpa certo non sua ma un po’ di tutto il contesto. Il suo merito è stato quello di focalizzare un obiettivo alla volta, senza viverlo come insormontabile. Variazione tattica, cambio di allenatore: lui ha sempre saputo adattarsi alle richieste che gli sono state fatte. L’inversione di tendenza – sottolinea il quotidiano – si era già vista prima del Crotone, poi il giro di boa è stato ulteriormente foriero di belle notizie. Un gol ad alto coefficiente di difficoltà con i calabresi, un dialogo perfetto con Ribery per la rete al Torino: c’è da scommettere che non sia finita qui. E la squalifica di Castrovilli contro l’Inter sarà ancora più cruciale il suo ruolo.