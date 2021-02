È tornato il vero Pulgar, parola di Cesare. Domani torna titolare fra dubbi, futuro e voglia di rivincita

Ora o mai più. Perché se da una parte gli ostacoli non sono mancati – dagli equivoci tattici ai tre cambi in panchina, passando per l’incubo Covid – dall’altra i margini di Erick Pulgar per recuperare il credito perso nell’ultimo anno sono stretti come mai era successo dal suo arrivo a Firenze. Solo un finale di stagione super potrebbe evitare la cessione, prospettiva peraltro già ventilata nelle ultime due finestre di mercato. Con queste premesse, si capisce bene quanto sia importante la gara di domani in casa della Sampdoria. Per la Fiorentina in primis, ancora alle prese con una classifica ansiogena, ma anche per il cileno, finalmente pronto a giocarsi le sue carte dal primo minuto nel centrocampo della Fiorentina. Un po’ per esigenza – vedi la squalifica di Amrabat – un po’ perché il lungo periodo nero sembra ormai alle spalle, come ha confermato oggi in conferenza stampa mister Prandelli.

Mesi di chiacchiere e spifferi attorno a quello che sembrava uno degli acquisti più promettenti fra quelli arrivati nell’estate 2019. Le prestazioni incoraggianti di inizio stagione, poi i primi problemi di adattamento nel centrocampo a tre e le aspettative attorno a lui che andavano via via sgretolandosi. Cos’è, un regista? Oppure un mediano? E poi, come se non bastasse, ci si è messo anche il Covid contratto lo scorso agosto. Cos’è successo a Pulgar? Perché tutto questo tempo per il pieno recupero? Domande su domande che certo non hanno aiutato a dissipare i tanti dubbi che già c’erano sul suo acquisto. E pure quelli sulla scelta di confermarlo nonostante le proposte di Cagliari e Leeds. Ora è arrivato il momento delle risposte, quelle sul campo. Poi, a giugno, si tireranno le somme.