Dentro le scelte di Palladino: non ci sono dubbi sui titolari

Raffaele Palladino ha comunicato chiaramente la sua gestione del gruppo della Fiorentina , sottolineando che, pur non avendo titolari definitivi, alcuni giocatori stanno emergendo come fondamentali. Dopo dieci partite tra campionato e Conference League, ha mostrato una certa stabilità nelle sue scelte, nonostante l'impiego di 27 giocatori e tre cambi di modulo.

Una svolta si è avuta nel secondo tempo della partita contro la Lazio, con l'introduzione della difesa a quattro e Albert Gudmundsson, portando a una formazione che ora sembra titolare. Sorprendentemente, il capitano Cristiano Biraghi e il vice Lucas Martinez Quarta non fanno più parte di questo undici ideale, sostituiti da Ranieri e Comuzzo, entrambi prodotti delle giovanili. In particolare, il giovane Comuzzo ha già collezionato 544 minuti in campo, diventando una colonna portante della squadra, mentre Ranieri ha accumulato 666 minuti, superando anche Biraghi nel minutaggio. Lo riporta il Corriere dello Sport.