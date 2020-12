Corriere della Sera, l’opinione sul Franchi: “L’unica soluzione è puntare sulla bellezza”

I fiorentini si dividono su tutto, da sempre, fa parte della loro natura. Su una cosa si ritrovano d’accordo: la bellezza. Ci nascono e crescono in mezzo. La riconoscono al volo, d’istinto. Lo stadio Franchi è bellissimo. Quando fu costruito, 90 anni fa, era rivoluzionario: merito del genio dell’ingegnere Nervi. Negli anni è invecchiato ma ha conservato il suo fascino (specie per chi ha il cuore viola). Oggi nel 2020 la città si divide sul nuovo stadio: ristrutturare il vecchio o costruirne uno nuovo? Ogni partito ha le sue ragioni. Quello che però proprio non converrebbe (sarebbe da bischeri, si dice a Firenze) è perdere questa opportunità che la proprietà italo/americana della Fiorentina ha detto di voler regalare ai tifosi mettendo sul tavolo tanti soldi veri.

Ora bisogna fare. Il proprietario della Fiorentina e il primo cittadino di Firenze si siedano loro due soli a un tavolo. E decidano: o una ristrutturazione spettacolare o uno stadio futuristico mai visto prima (va bene in qualunque parte della grande città metropolitana, ormai Firenze va ben oltre i confini comunali). Unica condizione: che sia la soluzione più bella. I fiorentini saranno d’accordo e ringrazieranno come solo loro sanno fare.

Iacopo Gori – Corriere della Sera