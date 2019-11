Contro il Lecce tornerà il centrocampo titolare, davanti Ribery-Vlahovic. Per sostituire Pezzella invece…

Sulle pagine de La Repubblica questa mattina troviamo la probabile formazione con cui la Fiorentina potrebbe scendere in campo questa sera al Franchi contro il Lecce dell’ex Liverani. Montella e la squadra sanno e vogliono tornare alla vittoria, tra le mura amiche e sotto gli occhi del patron viola Rocco Commisso.

Se da una parte Chiesa non figura nemmeno tra i convocati, a centrocampo ci saranno sicuramente i rientri degli squalificati Pulgar e Castrovilli che con Badelj andrannò a formare il reparto centrale della squadra viola. In difesa, per sostituire capitan Pezzella, il tecnico della Fiorentina potrebbe dare una nuova opportunità a Ceccherini, preferito nelle ultime ore al giovane Ranieri. Per il resto reparto confermato in blocco con Milenkovic e Caceres. Sugli esterni saranno Dalbert e Lirola gli esterni mentre davanti i terminali offensivi saranno Ribery e Vlahovic.