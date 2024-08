Con l’arrivo di Kostic Parisi potrebbe partire. Offerto ad un club di Serie A

Nemmeno la prestazione di ieri avrebbe convinto la Fiorentina e Palladino a puntare su Fabiano Parisi. L'ex Empoli contro il Venezia è stato uno dei migliori in campo, provando più volte a segnare e fornire assist. Stamani però il Corriere dello Sport scrive di come il terzino viola sia stato offerto ad un altro club di Serie A, la Lazio. Il club capitolino è in cerca di un giocatore sulla fascia sinistra e, soprattutto, per via del suo procuratore Mario Giuffredi, lo stesso di Zaccagni, Casale e Folorunsho, l'ex Empoli sarebbe stato proposto proprio ai biancocelesti. L'arrivo sempre più vicino di Kostic in questo senso accelererebbe le cose e chiuderebbe ancora di più lo spazio a Parisi, anche se l'ipotesi Biraghi come quarto centrale potrebbe cambiare le carte in tavola.