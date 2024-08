VN – Kostic ha detto “sì” alla Fiorentina. Si può chiudere a breve

La carriera

Ha giocato nella massima serie serba con il Radnicki Kragujevac a partire dal 2010/11 per due stagioni ottenendo nella prima la promozione nella massima serie serba. Per lui 57 partite e gol gol all’attivo. Nella stagione 2012/13 a 20 anni viene acquistato dal Groningen che milita in Eredivisie: primo campionato con sole 7 partite per poi esplodere nella stagione 2013/14 in cui diventa titolare inamovibile e finisce giocando 38 gare di campionato con 11 gol al suo attivo. Questo gli vale il passaggio allo Stoccarda in Bundesliga dove resta due stagioni culminate con la retrocessione dello Stoccarda: per Kostic 59 partite e 8 reti. Resta però in Bundesliga e passa all’Hamburger SV dove gioca titolare ma anche qui finisce la seconda stagione con la retrocessione: nei due anni per lui ci sono 61 partite e 9 reti. Nell’estate 2018 passa all’Eintracht Frankfurt con cui gioca subito 34 partite in Bundesliga segnando anche 5 reti a cui ne dobbiamo aggiungere altre 4 in Europa League. Si ripete nel 2019/20 segnando 4 gol su 33 partite a cui se ne aggiungono altri 8 nelle coppa tedesca e Europa League. Nel 2020/21 segna ancora 4 gol su 30 partite di campionato e anche nella stagione seguente mantiene la solita media: ancora 4 gol su 31 presenze in Bundesliga. Nell'estate del 2022 passa alla Juventus per 12 milioni. I bianconeri lo impiegano per 37 volte in campionato e Kostic segna anche 3 gol. Lo scorso anno le presenze in campionato scendono a 27 e per la prima volta non arrivano segnature. Da anni fa parte regolarmente del gruppo della Nazionale serba e in totale al momento vanta 64 presenze con 3 gol.