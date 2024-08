Di Marzio: Ikoné fuori per motivi di mercato. Sul francese due club di Premier

Fuori dai convocati (apparentemente?) per motivi fisici per Fiorentina-Venezia, Jonathan Ikoné potrebbe lasciare il club viola nei prossimi giorni. Come scrive su X l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'esterno è out dalla sfida delle 18.30 per ragioni di mercato. Su di lui (come anticipato da Violanews negli scorsi giorni) ci sono il Wolverhampton e il Leicester, con i primi - si legge - leggermente più avanti. Dopo Nico Gonzalez, Palladino rischia di non poter contare su un altro esterno della rosa.