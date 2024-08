Convocati della Fiorentina, un’assenza a sorpresa per Palladino

La Fiorentina ha diramato in convocati a poche ore dalla sfida contro il Venezia. Una gara importantissima per i viola e che Palladino potrà affrontare con quasi tutta la rosa a disposizione. L'unico assente per problemi fisici è Ikonè, per un affaticamento muscolare. Oltre a lui mancheranno Pongracic per squalifica, Christensen, presumibilmente per le scelte di mercato e Gudmundsson, non ancora pronto. Ecco la lista