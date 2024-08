VN – Ikoné e Brekalo restano in uscita. Per loro sondaggi oltremanica

Resta ancora un rebus da definire il futuro di Jonathan Ikoné e Josip Brekalo. I due esterni non sono le prime scelte di Palladino ma si sono guadagnati minuti nelle amichevoli precampionato (il francese ha giocato anche uno spezzone a Parma). Per tutti e due però il futuro sembra lontano da Firenze. Per l'ex Lilla sono arrivati in queste ore sondaggi da parte di Leicester e Wolverhampton, mentre il croato è entrato nel mirino dei Rangers Glasgow: per entrambi trattativa ancora lontana dall'essere nel vivo.