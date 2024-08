Fiorentina e Juve sono società amiche: perché non ce lo diciamo chiaro e tondo?

Predicare "bene", razzolare "male"

Bene, male, dipende tutto dai punti di vista. Nemica è la Juventus per Firenze da quel maledetto 1982 ("meglio secondi che ladri") e a maggior ragione dal dittico finale UEFA ad Avellino-acquisto di Baggio nel 1990. Nemica parrebbe la Juventus per il Rocco Commisso patron viola, che più volte ha attaccato anche pubblicamente i bianconeri per i conti fuori dai parametri, per le cessioni stesse di Chiesa e Vlahovic, per episodi di campo. Addirittura, dall'America veniva fatto ventilare che sarebbero state alzate le barricate per Gonzalez. Però, alla fine, la questione non torna. Peste e corna, e poi oltre 8 milioni per Mandragora e fino a 18 per Kean, sperando di pagarli tutti perché vorrebbe dire tanti gol per l'attaccante in riva all'Arno. Peste e corna, e poi va da loro anche Nico. Ed ecco profilarsi l'ennesima operazione sul binario opposto, con Kostic, manco a dirlo un altro scarto, messo addirittura fuori rosa, pronto a vestirsi anche lui di viola.