VN – Nico Gonzalez-Juve, è fatta. Operazione chiusa, mancano solo le firme

L'esperienza con la Fiorentina di Nico Gonzalez è arrivata definitivamente al capolinea. L'ultima call tra il club viola e quello bianconero ha portato infatti alla fumata bianca per il trasferimento a Torino del numero 10 argentino. In mattinata sembrava che l'operazione potesse chiudersi anche a titolo definitivo per venire incontro alle richieste viola, ma alla fine si tratta di un prestito con obbligo di riscatto senza condizioni, con la Fiorentina che incasserà 32 (7/8 per l'onere subito, il resto per il riscatto) milioni di base fissa più cinque di bonus: 3 facili da raggiungere e 2 legati alle vittorie del club bianconero. Nel frattempo i bianconeri hanno sbloccato anche l'arrivo di Conceiçao Jr. dal Porto, quindi il dietrofront sulla formula può essere spiegato in questo modo.