Kostic-Fiorentina sempre più vicini. Parisi a rischio?

Dopo l'approdo di Nico Gonzalez alla Juventus, la Fiorentina, è pronta per chiudere un'altra trattativa con la Vecchia Signora; stavolta però in entrata. Il nome già lo sappiamo, Filip Kostic , un'operazione che la Fiorentina non ha voluto in nessun modo legare alla cessione di Nico Gonzalez, adesso si può concretizzare.

Come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore ha accettato il trasferimento a Firenze, la Juventus lo valuta 8 milioni di euro (trattabili), e l'intenzione sembrerebbe quella di optare per un prestito con obbligo. L'arrivo dell'esterno serbo però, complicherebbe non poco la vita a Fabiano Parisi. Così come me l'anno scorso potrebbe trovare poco spazio sulla corsia di sinistra; per questo nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di un prestito, ma l'ex Empoli alla fine rimarrà sapendo di dover lottare per conquistarsi una maglia da titolare.