Colpani voleva a tutti i costi Firenze. E oggi volerà in Inghilterra

Colpani ha raggiunto Firenze già nella serata di ieri per sottoporsi alle visite mediche di rito con la Fiorentina e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla realtà viola per il 2024-2025 e (dopo il riscatto) per i successivi tre anni a 1,2 milioni di euro netti a stagione (in Brianza ne avrebbe percepiti meno della metà fino al 2028). L'obiettivo era quello di metterlo a disposizione del tecnico campano in tempi brevi, per questa ragione non è escluso che l'ormai ex Monza parta proprio in giornata alla volta dell'Inghilterra (dove la squadra è in ritiro) per assistere dagli spalti alla gara amichevole di stasera contro il Bolton e a quella in programma domani col Preston. Nell'ottica di iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni a partire da domenica. Nel frattempo il giocatore classe 1999 si è mostrato più che entusiasta di intraprendere la nuova avventura in Toscana.