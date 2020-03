Chiesa, Vlahovic e Castrovilli: la Fiorentina vuole blindarli per la prossima stagione

Oltre alla ricerca del trequartista in grado di far fare il salto di qualità alla squadra, un altro passo importante da fare per la Fiorentina che verrà sono i rinnovi di Chiesa e Vlahovic. I colloqui vanno avanti da tempo e i contatti sono stati positivi: la volontà del club è quella di trovare un’intesa e filtra ottimismo. Infine, la situazione di Castrovilli. Il centrocampista sta diventando l’oggetto del desiderio di tanti club: In Italia c’è la fila, lo vogliono Inter, Napoli e Roma, tutte decise a fare offerte molto alte, e lo segue anche il Paris Saint Germain, ma per la Fiorentina è incedibile. L’obiettivo è costruire una grande squadra, scrive Repubblica in edicola oggi, e Castrovilli sarà uno dei punti di riferimento.