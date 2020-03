Fiorentina, idea trequartista per la prossima stagione: tre nomi sul taccuino di Pradè

Tra le possibilità che la Fiorentina sta valutando da un po’ di tempo a questa parte in vista del futuro c’è un trequartista di livello. I nomi che possono rispondere a questo identikit sono anzitutto quelli di Paquetá e De Paul. La valutazione attuale del brasiliano si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Potrebbe tornare a essere una pista in vista della prossima stagione. Capitolo De Paul: la storia dell’estate 2019, con il corteggiamento viola che si spinse fino ad un’offerta di 30 milioni, è ormai nota; e la sensazione è che in estate i giochi si riapriranno. Ma c’è in Italia un altro profilo che la Fiorentina tiene d’occhio ed è senza dubbio quello di Malinovskyi, che l’Atalanta in estate ha acquistato per quasi 14 milioni di euro dal Genk. Lo ha scritto l’edizione di oggi di Repubblica.