Centrocampo Viola, tra arrivi e probabili partenze spuntano due giovani italiani

Come riportato da Il Corriere dello Sport-Stadio, la prima certezza della Fiorentina quando la stagione si concluderà ha un nome e cognome, Sofyan Amrabat. Il centrocampista, acquistato a gennaio dal Verona e rimasto in prestito ai veneti, potrà finalmente accasarsi in maglia gigliata. Per lui sin qui è stata una stagione da incorniciare, si è distinto come una delle sorprese più liete del torneo. Mentre sul fronte partenze, scrive il quotidiano, sembra quanto mai probabile il non riscatto di Milan Badelj. Il croato non ha convinto, troppi problemi fisici lo hanno pesantemente condizionato. Il patron Commisso non si accontenta, durante la prossima sessione di mercato c’è l’intenzione di rilanciare ulteriormente. In ottica viola, per la mediana, si fa il nome due giovani italiani classe 1997, Matteo Pessina (La Scheda) e Francesco Cassata ( La Scheda). Il primo è un centrocampista, oggi al Verona ma di proprietà dell’Atalanta che si è mantenuta il controriscatto. Tecnica e tanti inserimenti offensivi lo rendono una minaccia in zona gol. Cassata invece, di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa, spesso è stato accostato alla squadra gigliata durante il calciomercato invernale. Entrambi costano molto ma rientrano nei parametri stabiliti dalla proprietà; giovani, italiani e dal sicuro avvenire.